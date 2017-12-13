شاهد: 20 طالبا يعزفون على البيانو في وقت واحد

20 طالبا يعزفون على البيانو في وقت واحد

عزف 20 طالبا من أنحاء البوسنة والهرسك معزوفة موسيقية على بيانو في وقت واحد.

وتجمع الطلبة حول البيانو بحيث استخدم كل واحد منهم يد واحدة، في قاعة مدينة سراييفو لأداء معزوفة للموسيقار الفرنسي ألبرت لافيناك.

وإذا صدق مسؤولو غينيس للأرقام القياسية على هذا العرض، سيكون الطلاب بذلك قد حطموا الرقم القياسي السابق الذي سجله 18شخصا عام 2014 في باري بإيطاليا.

وقال منظم الحدث إيفا باسيتش إن الهدف من هذه المحاولة لم يكن تسجيل رقم قياسي جديد فقط، ولكن أيضا تشجيع المزيد من الصغار على العزف على البيانو وفن الموسيقى بوجه عام.

وأشار باسيتش إلى أن الطلاب بدأوا التدريب على هذه المقطوعة منذ ثلاثة أشهر.