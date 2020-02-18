شاهد: 180 إسرائيليا يفتتحون معبدا يهوديا كلف مصر 100 مليون جنيه
وأضاف الحساب أن 180 يهوديًا جذورهم مصرية وفدوا من إسرائيل ودول المهجر للمشاركة في الاحتفال.
ويظهر مقطع فيديو نشره الحساب، احتفال عشرات من اليهود داخل كنيس "إلياهو هانبي" بمناسبة افتتاحه.
في المقابل، سادت حالة من الغضب بين المغردين الفلسطينيين والمصريين والعرب، ساخرين من ورقة "التسامح الديني الذي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".
ما اروع التسامح الديني عاشت مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي!!— @AliAlsyari3 (@AliAlsyari3) February 17, 2020
وتكلف ترميم المعبد اليهودي 100 مليون جنيه (نحو 6 ملايين و250 ألف دولار)، وافتتح في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور أكثر من 25 سفيرًا ودبلوماسيًا بجانب العديد من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى أعضاء الطائفة اليهودية في مصر.
وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، إن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي، إيال سيلع، استقبل وفدًا من حاخامات اليهود قدموا من الولايات المتحدة إلى العاصمة المصرية القاهرة.
رحب القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل في مصر السفير/ إيال سيلع يوم الخميس ١٣ فبراير بوفد حاخامات يهود في مصر قدموا من الولايات المتحدة— السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) February 17, 2020
وأعرب الحاخامات اهتمامهم العميق في التاريخ المصري ووضع العلاقات الحالي بين إسرائيل ومصر#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/1Pk0VlKOCk
وأضاف حساب السفارة عبر "تويتر" أن الحاخامات أعربوا عن اهتمامهم بالتاريخ المصري والوضع الحالي للعلاقات بين الجانبين المصري والإسرائيلي.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن المعبد لن يستخدم للصلاة، لأن الشريعة اليهودية تشترط كركن أساسي في الصلاة ألا يقل عدد المصلين عن 10 أشخاص ذكور بالغين أي فوق 13 عامًا. وفي يوليو/تموز الماضي، تقلص عدد يهود مصر إلى 5 نساء فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين.
وفي أواخر عام 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مليار و270 مليون جنيه (72 مليون دولار) لترميم التراث اليهودي في مصر، الأمر الذي أثار ضجة حول سبب إنفاق كل هذا المبلغ على معابد لن تقام فيها الصلاة.
وقال المنتقدون إن تلك الأموال كان يمكن إنفاقها لتحسين أحوال المصريين بدلا من صرفها في أماكن لن يستخدمها أحد، خاصة أن المشروع كان يمكن تمويله بتبرعات الجاليات اليهودية ورجال الأعمال اليهود حول العالم.
اقرأ أيضًا: احتفاء إسرائيلي بتغطية لميس الحديدي لترميم معبد يهودي في مصر (فيديو)
قامت الطائفة اليهودية في الإسكندرية بإعادة افتتاح المعبد اليهودي إلياهو هانبي في #الإسكندرية يوم الجمعة ١٤ فبراير بعد ترميمه من قبل وزارة الاثآر المصرية— السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) February 17, 2020
وتضمنت هذه الاحتفالية ١٨٠ ضيف تقريبًا أغلبهم يهود من أصل مصري، جاؤوا من خارج البلاد خاصةً في مناسبة الافتتاح#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/RUmeCL2NFE
(جذور) بنعرف ان كلكم جايين من الشتات— MG (@Mokhaled3447799) February 17, 2020
منه و اليه تعودوا قريبا
الم يحرم كتابكم المقدس وجود ارض خاصة لليهود؟— 𝙰𝚗𝚊𝚜 𝙰𝚕𝚑𝚘𝚜𝚊𝚖𝚎߷ (@a11xnc) February 17, 2020
الم يذكر في كتابكم المقدس ان اليهود يجب عليهم ان يبقوا مشتتين في بقاع الارض؟