تهويد القدس
الأحد 14 يناير 2018 14:14

شاهد: 100 فنان بماليزيا يتضامنون مع القدس برسومات كاريكاتورية

شارك نحو 100 رسام في معرض "الكاريكاتير ونحن" في المتحف الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، للتضامن مع القدس.

وأبدع الفنانون المشاركون، رسومات كاريكاتورية تدعم الفلسطينيين والقدس، ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومنددة بالقرار الأمريكي الذي اعتبر مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، عاصمة لإسرائيل.

وفي 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر ترمب قرارًا باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أثار احتجاجات وغضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كوالالمبور
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