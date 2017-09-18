الدوري الإنجليزي الممتاز
الاثنين 18 سبتمبر 2017 00:56

شاهد: يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة

انتظر مانشستر يونايتد حتى الدقائق الأخيرة ليسحق إيفرتون 4-صفر في مباراتهما في الجولة الخامسة ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعانى وين روني خلال مشاركته الأولى في استاد أولد ترافورد معقل فريقه السابق مانشستر يونايتد، وأتيحت أمامه فرصتان ليتعادل مع فريقه السابق عندما كان متقدما بهدف وحيد.

وعاد روني إلى نادي طفولته إيفرتون في يوليو تموز الماضي بعد 13 عاما مع يونايتد سجل فيها 253 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للشياطين الحمر.

تقدم يونايتد بهدف في الدقيقة الرابعة بعد أن أطلق انطونيو فالنسيا تسديدة صاروخية. واستبدل روني في وقت متأخر ثم استقبل إيفرتون ثلاثة أهداف متتالية عبر هنريخ مخيتاريان ومهاجمه السابق روميلو لوكاكو وأنطوني مارسيال.

وانضم يونايتد إلى سيتي في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات ويتساوى الفريقان في رصيد الأهداف.

أما إيفرتون، الذي خسر من أتلانتا في الدوري الأوربي، فتراجع إلى ثلاثي المؤخرة.

وسيلعب يونايتد أمام ساوثامبتون في الجولة المقبلة بينما سيواجه ايفرتون منافسه بورنموث.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
إيفرتون
وين روني

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: ريال مدريد يتغلب بسهولة على ريال سوسيداد 3-1
Thumbnail
شاهد: معمرة سورية تبلغ 111 عاما تروى معاناتها مع النزوح

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم