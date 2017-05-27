غرائب
السبت 27 مايو 2017 13:36

شاهد: يوقف مروحة سريعة برأسه ولسانه!

نشر الأمريكي الخارق براد بييرز على صفحته بموقع يوتيوب، لقطات مثيرة له وهو يوقف مروحة كهربائية ذات شفرات معدنية حادة وهي تدور بسرعة كبيرة، مستخدمًا رأسه ولسانه!

الرجل الذي حصد في السابق رقمًا قياسيًا عالميًا، ظهر وهو يختبر المروحية مستخدمًا قلم رصاص وسرعان ما تقطع القلم من قوة دوران المروحية وحدة شفراتها، ثم استأنف الرجل وبدأ بإيقاف المروحة برأسه دون أن تنقطع شعره أو يصاب بأذى.

وعاد براد مرة أخرى لإيقاف المروحة التي تدور بقوة، وهذه المرة استخدم لسانه، ونجح بالفعل في إيقافها لكنه بدا يتألم ولسانه قد تحول للون الأحمر.

ويحظى الأمريكي الخارق بمتابعة نحو 10 ملايين شخص على يوتيوب، كما يتابعه الملايين على موقعه الخاص وصفحتيه على فيسبوك وتويتر.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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