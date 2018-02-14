دوري أبطال أوربا
الأربعاء 14 فبراير 2018 01:00

شاهد: يوفنتوس يفرط في الفوز ويتعادل 2-2 مع توتنهام في أبطال أوربا

فرط فريق يوفنتوس الإيطالي في فوز كان في متناول يديه وتعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام الإنجليزي خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الستة عشر بدور ي أبطال أوربا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما غونزالو هيغواين في الدقيقتين 2 و9، قبل أن يتمكن فريق توتنهام من تسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 35 ثم كريستيان إيركسن في الدقيقة 71.

وأهدر هيغواين لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ويحتاج يوفنتوس للتعادل بأكثر من هدفين أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام في شهر مارس/ آذار المقبل للتأهل لدور الثمانية، فيما يكفي توتنهام التعادل السلبي أو بهدف أو الفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل للدور التالي مباشرة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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دوري أبطال أوربا
يوفنتوس
توتنهام
غونزالو هيغواين
هاري كين

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