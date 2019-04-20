السبت 20 أبريل 2019 23:15
شاهد: يوفنتوس بطلًا لـ"كالتشيو" للمرة 35 والثامنة على التوالي
توّج فريق يوفنتوس الإيطالي، السبت، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) للمرة الثامنة على التوالي و35 في تاريخه.
التفاصيل:
- قلب يوفنتوس الطاولة على ضيفه فيورنتينا، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في مباراة الجولة 33 للمسابقة المحلية.
- تقدم فيورنتينا بهدف عن طريق الصربي نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 6 من زمن اللقاء.
- عاد يوفنتوس بهدفين عبر البرازيلي أليكس ساندرو والأرجنتيني غيرمان بيزيلا لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 37 و53.
- بهذه النتيجة، ابتعد يوفنتوس بالقمة وحصد اللقب بعد أن وسع الفارق مع نابولي لـ 20 نقطة ووصل للنقطة 87، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز العاشر.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول