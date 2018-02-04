فلسطين المحتلة
الأحد 4 فبراير 2018 00:02

شاهد: يهود وعرب يحتجون ضد اعتقال عهد التميمي

تجمع عشرات المتظاهرين (السبت) خارج سجن "حشرون" الذي تحتجز فيه المراهقة الفلسطينية عهد التميمي للاحتجاج على اعتقالها.

وقال المتظاهرون، وكثير منهم يهود إسرائيليون إضافة إلى عدد قليل من عرب إسرائيل، إنهم يطالبون أيضا بالحرية لجميع السجناء السياسيين.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عهد التميمي منذ اعتقالها بعد ثلاثة أيام من تصويرها وهي تلكم جنديا وتركله عند مدخل منزل عائلتها في قرية في الضفة الغربية المحتلة في 15 ديسمبر/كانون الأول.

ووقعت المواجهة بعد ما وصفته إسرائيل بأنه هجوم برشق جنودها بالحجارة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
عهد التميمي
إسرائيل
سجون الاحتلال الإسرائيلي
مظاهرات
جندي إسرائيلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب: مذكرة الجمهوريين بالكونغرس تؤكد "براءتي" في تحقيق روسيا
Thumbnail
السيسي يزور الإمارات بعد سلطنة عمان

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم