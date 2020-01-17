الجمعة 17 يناير 2020 17:07
شاهد: يمنية تحرق حجابها في ماليزيا
أظهرت لقطات تلفزيونية نشرها صحفي يمني طالبة يمنية وهي تحرق حجابها أمام مبنى سفارة بلدها في ماليزيا.
وكتب نبيل الأسيدي، رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين، أن الطالبة اليمنية أحرقت حجابها أمام مبنى السفارة اليمنية في ماليزيا، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقات الطلاب المبتعثين.
ويعاني الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج من تأخر صرف مستحقاتهم الدراسية في معظم الدول.
ويظهر خلف الطالبة شبابٌ يحملون لافتة كُتب عليها "اصرفوا مستحقات الطلبة المبتعثين في الخارج.. كفى عبثا بمستقبل اليمن".
المصدر
الجزيرة مباشر