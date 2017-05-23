الثلاثاء 23 مايو 2017 10:15
شاهد: يقود سيارته دون رؤية الطريق ويحرز المركز الثامن
قاد سائق برازيلي سيارته دون رؤية الطريق أثناء مشاركته في سباق كوبا بيتروبراس دي ماركاس الذي جرى على حلبة سانتا كروز دو سول بجنوب البرازيل.
وتعرض غطاء محرك سيارة السائق لويس دوس سانتوس إلى عطل أزاحه من مكانه، ومنع السائق من رؤية الطريق أمامه، ورغم ذلك أنهى السائق السباق في المركز الثامن.
وعجز سانتوس لمرتين خلال السباق عن التحكم في سيارة التويوتا كورولا السوداء التي قادها واندفعت السيارة لتدور حول محورها.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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