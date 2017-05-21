شاهد: يطلق 10 رصاصات على صديقته لانفصالها عنه

أنهى شاب تايلاندي حياة صديقته بطريقة مأساوية بإطلاق 10 رصاصات عليها داخل مكان عملها انتقامًا منها لانفصالها عنه قبل نحو شهر.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، استشاط بادين بونغبي (28 عامًا) غضبًا بعدما انفصلت عنه صديقته باراتسارا ميرتباكدي (26 عامًا) قبل شهر بعد علاقة دامت لمدة عامين، فقرر الانتقام منها بطريقة وحشية.

ورصدت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع داخل مكتب إحدى شركات التأجير في مدينة شانتابوري الواقعة شرقي تايلاند، وهو المكان الذي تعمل فيه الفتاة القتيلة.

وأظهرت اللقطات المرعبة الشاب وهو يقتحم المكتب بهدوء ويصوب مسدسه تجاه الفتاه ويطلق عليها 10 رصاصات، أصيبت منها بـ6 طلقات في الرأس والرقبة والصدر وماتت على الفور متأثرة بجروحها، بينما فر الشاب هاربًا بسرعة من المكان.

وذكرت الشرطة أنها تمكنت اعتقال الشاب بعد ضبطه في منزل أحد أفراد أسرته، حيث كان يقوم بتعبئة حقائبه، واعترف الشاب بجريمته وقال إنه ارتكبها بدافع الغيرة.