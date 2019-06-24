الاثنين 24 يونيو 2019 22:35
شاهد: يحدث مرة واحدة في التاريخ.. هدف خارق من على بعد 60 ياردة
كان الوقت الأصلي قد انتهى إلا أن لاعب الوسط الفرنسي هيرولد غولون نجم فريق "باهانغ" الماليزي، أبى إلا أن يدخل التاريخ بتسجيل هدف خرافي من مسافة أكثر من 60 ياردة.
التفاصيل:
- الفرنسي هيرولد غولون (31 عاماً)، نجم نادي باهانغ الماليزي، سجل هدفاً خرافياً، من ضربة حرة من على بعد أكثر من 60 يارده وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
- كان فريق "ناهانغ" متقدما على فريق "بيراك" بهدفين لهدف في مواجهة الدور نصف الهائي بكأس ماليزيا إلا أن غولون أضاف هدفا ثالثا (خرافيا) لفريقه.
- غولون أقدم على تسديد الضربة الحرة والتي ارتقت في الهواء عاليا قبل أن تسكن المرمى من خلف ظهر حارس نادي "بيراك" في مشهد أذهل الجميع في الملعب.
المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي