مأساة الروهينغيا
الأحد 25 مارس 2018 14:52

شاهد: يتامى الروهينغيا يجدون مأوى في مدرسة إسلامية ببنغلاديش

وجد أطفال لاجئي الروهينغيا اليتامى، الذين فروا من ميانمار إلى الجارة بنغلاديش، مأوى لهم في مدرسة إسلامية بمخيم للاجئين في بالوخالي بكوكس بازار الحدودية.

وتقدم المدرسة الإسلامية الطعام والتعليم لنحو 25 يتيمًا شهدوا عمليات القتل الوحشية لأفراد عائلاتهم في حملة للجيش في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار.

وتقول المدرسة إنها ملتزمة بمساعدتهم في العثور على أقاربهم، بينما يستطيع الأيتام تعلم القرآن الكريم واللغة العربية في المدرسة.

وقال جميع الأولاد الذين تحدثوا، إن لديهم أفراد عائلات ماتوا وبعضهم في عداد المفقودين.

وأدت حملة القمع العسكرية التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها تطهير عرقي، إلى فرار نحو 700 ألف شخص من أقلية الروهينغيا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة.

المصدر
رويترز
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