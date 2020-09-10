الولايات المتحدة
الخميس 10 سبتمبر 2020 12:37

شاهد: وول مارت تبدأ استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات لعملائها

وولمارت تستخدم الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات للعملاء
وولمارت تستخدم الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات للعملاء
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أعلنت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عن بدء برنامج تجريبي للتوصيل بواسطة طائرات مسيرة عند الطلب.

وقالت الشركة إن نظام التوصيل الجديد سيتم بالتعاون مع شركة "فلايتركس" المختصة بالتوصيل من خلال الطائرات المسيرة من جهة لأخرى.

وبدأت تجربة هذا البرنامج فعليا أمس الأربعاء في مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولاينا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وسيتم توصيل مواد البقالة والأدوات المنزلية الأساسية من متاجر وول مارت إلى العملاء مباشرة باستخدام الطائرات المسيرة من تصنيع شركة فلايتركس.

وذكرت وول مارت أن وسيلة التحكم في تلك الطائرات تتم عن طريق لوحة تحكم ذكية وسهلة. 

وقال توم وارد، نائب الرئيس الأول لشؤون منتجات العملاء في وول مارت "نعلم أن بعض الوقت سيمضي قبل أن نرى ملايين الطرود يتم تسليمها عبر طائرات بدون طيار".

وأضاف "لا يزال هذا يبدو وكأنه نوع من الخيال العلمي، لكننا في مرحلة نتعلم فيها المزيد والمزيد عن التكنولوجيا المتاحة وكيف يمكننا استخدامها لتسهيل حياة عملائنا".

ويأتي هذا البرنامج في إطار توسع الشركة الأمريكية في خدمات التوصيل في ظل جائحة كورونا، حيث يفضل العملاء اختيار توصيل الطلبات إلى عتبات منازلهم عن زيارة المتاجر بشكل متزايد خوفا من العدوى.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
وول مارت
طائرات مسيرة
توصيل الطلبات للمنازل
نورث كارولاينا

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