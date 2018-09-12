الأربعاء 12 سبتمبر 2018 23:11
شاهد: "ووش إت" خدمة لغسيل السيارات تقدمها فتاتان في القاهرة
كسرت فتاتان مصريتان التقاليد الاجتماعية بتأسيسهما مشروعا لخدمة غسيل السيارات في القاهرة تقولان إنه الأول من نوعه في العاصمة المصرية.
ما القصة:
- المصريتان منى قُلة وشريكتها داليا سويلم أسستا مشروعهما الصغير (ووش إت) للبحث عن وسيلة لكسب المال وفي ذات الوقت لتحدي العادات التي تقصر بعض المهن على الرجال فقط.
- منذ ذلك الحين أصبحت (ووش إت) مقصدا لكثير من الزبائن الذين يرغبون في غسل سياراتهم، بينما استمرتا منى وداليا في الجهاد لزيادة حصتهما في سوق الخدمة التي يهيمن عليها الرجال.
- تُشّغل منى (34 عاما) وداليا (33 عاما) مغسلتهما الصغيرة بالأدوات الأساسية جدا فقط.
- تغسل منى وداليا سيارات العملاء يدويا في الغالب مما يمثل تحديا لفكرة أن تقديم هذه الخدمة يحتاج عمالة من الرجال.
- الفتاتان قالتا إن ردود فعل الناس كانت متباينة إزائهما في بداية المشروع حيث عارضه البعض بينما ساندهما كثيرون.
- تعتزم صاحبتا مغسلة (ووش إت) تشغيل نساء فقط لمساعدتهما على الرغم من أنهما تقدمان الخدمة للرجال والنساء.
- الفتاتان تأملا أن يتمكنا من تطوير مشروعهما وأن يفتتحا مكان أوسع يكون مجهزا بأحدث المعدات في مجال غسيل السيارات.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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