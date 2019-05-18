السبت 18 مايو 2019 23:49
شاهد: ولادة الزرافة "جيما" بحديقة حيوان سانتياغو
بعد مرور شهر على ميلادها، استطاع رواد حديقة حيوان سانتياغو في تشيلي التعرف على أحدث إضافة لحيوانات حديقة العاصمة وهي أنثى الزرافة "جيما".
ولادة الزرافة "جيما":
- المسؤولون عن الحديقة قالوا إن جيما التي ولدت فجر الثاني عشر من أبريل/نيسان يبلغ طولها حاليًا 1.7 متر.
- المسؤولون أضافوا أن ولادة جيما كانت طبيعية وأن أمها وتدعي بريتوريا تتولي إرضاعها.
- ذكر الزرافة البالغ قد يصل طوله عند اكتمال النمو إلى خمسة أمتار ونصف المتر وهو بذلك يكون أطول حيوان ثديي على ظهر الأرض.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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