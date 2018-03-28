مصر
الأربعاء 28 مارس 2018 00:07

شاهد: وفد أمريكي يرقص في انتخابات الرئاسة المصرية

تداولت مواقع وسائل إعلام مصرية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوفد أمريكي لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية وهو يرقص خلال جولة في محافظة المنوفية.

ويظهر أعضاء من الوفد في المقطع وهم يتراقصون على أنغام "المزمار البلدي" قبل أن يجلسوا إلى مائدة وضعت عليها أطباق مصرية تقليدية مثل "الفطير المشلتت" والجبن البلدي والعسل. وبعد تناولهم الطعام جلس الوفد لتدخين الشيشة.

وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري والتي رافقت الوفد، إن الوفد قام بالرقص وتناول طعام الغداء خلال وقت الراحة وإن ما قاموا به لا يتعارض مع مراقبتهم للانتخابات.

المصدر
وسائل إعلام مصرية
فيسبوك
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مصر
انتخابات رئاسية
وفد أمريكي
رقص
فطير مشلتت

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