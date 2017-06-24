حوادث
السبت 24 يونيو 2017 10:41

شاهد: وفاة 5 صعقًا بالكهرباء في حمام سباحة في تركيا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة مراهقين لقوا حتفهم صعقا بالكهرباء في متنزه مائي في تركيا، الجمعة، ومعهم مالك المتنزه (58 عامًا) وابنه (30 عامًا) بعدما قفزا في المياه لنجدة الثلاثة.

وقالت صحيفة صباح اليومية "ديلي صباح"، إن عمال المتنزه قطعوا التيار الكهربائي ونقلوا الخمسة إلى مستشفى لكن قلوبهم كانت قد توقفت بالفعل جراء الصدمات الكهربائية.

وأوضحت الصحيفة أن المتنزه يقع في إقليم سكاريا في جنوب غرب البلاد.

المصدر
رويترز
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تركيا
وفاة
صغقًا بالكهرباء
حوض سباحة
توقف القلب

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