حوادث
الخميس 17 أكتوبر 2019 01:01

شاهد: وفاة 35 معتمرًا إثر حريق بحافلتهم في السعودية

لقي 35 معتمرًا حتفهم، الأربعاء، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.
التفاصيل
  • المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة قال إن حافلة "خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية اصطدمت بمعدة ثقيلة (شيول)، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
  • المتحدث أضاف أنه نتج عن الحادث وفاة 35 شخصا، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق، بحسب الوكالة.
  • نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها، قولها إن" الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة"؛ مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الحافلة.
  • لم تكشف الوكالة ولا الصحيفة عن جنسية المعتمرين المتوفين أو المصابين في الحادث، الذي يعتبر الأكبر في الفترة الأخيرة. 
     
    صورة للحافلة أثناء احتراقها نقلا عن وسائل إعلام سعودية
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
صحف سعودية
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المدينة المنورة

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