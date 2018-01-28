السويد
الأحد 28 يناير 2018 18:58

شاهد: وفاة مؤسس شركة إيكيا السويدية للأثاث عن 91 عاما

إينجفار كامبراد، مؤسس شركة إيكيا السويدية
إينجفار كامبراد، مؤسس شركة إيكيا السويدية
رويترز- أرشيف
قالت شركة إيكيا السويدية للأثاث (الأحد) إن مؤسسها إينجفار كامبراد توفي عن 91 عاما.

وقالت الشركة في بيان "مؤسس إيكيا وإيكانو وأحد أعظم رجال الأعمال في القرن العشرين إينجفار كامبراد توفي في منزله في سمالاند بالسويد يوم 27 يناير/كانون الثاني".

وأسس كامبراد إيكيا عام 1943 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما ولكن إمبراطورتيه اكتسبت شهرة عالمية عام 1956 عندما أصبحت رائدة في مجال الأثاث الذي يجري تجميعه.

وتقترب إيكيا الآن من تحقيق عائدات سنوية حجمها 50 مليار يورو (62 مليار دولار).

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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السويد
شركة إيكيا السويدية
إينجفار كامبراد
وفاة
مجال الأثاث

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