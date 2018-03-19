الولايات المتحدة
الاثنين 19 مارس 2018 09:25

شاهد: وفاة لاعب سيرك شهير إثر سقوطه أثناء عرض بفلوريدا

أعلنت فرقة مسرحية كندية (الأحد) وفاة أحد لاعبي الأكروبات من ذوي الخبرة في سيرك دو سوليه، أثناء عرض حي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وسقط يان آرنو (38 عامًا)، وهو لاعب أكروبات هوائي انضم إلى السيرك منذ 15 عامًا، أثناء أداء حركة في الهواء ضمن عرض فولتا في مدينة تمبا بولاية فلوريدا في وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت الفرقة إن اللاعب نقل إلى المستشفى على الفور لكنه توفي متأثرًا بجراحه.

وقال دانيال لامار رئيس مجموعة "سيرك دو سوليه" للترفيه إن أسرة سيرك دو سوليه بأكملها في حالة صدمة بسبب هذه المأساة.

وتابع: "خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون تركيزنا الكامل على دعم عائلة يان وموظفينا، وخاصة فريق فولتا".

وسيرك دو سوليه، هي شركة ترفيه كندية مقرها في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك، مشهورة بتقديم عروض السيرك.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
لاعب أكروبات
سيرك شهير
سيرك دو سوليه
وفاة
عرض حي
فلوريدا

اقرأ أيضا

Thumbnail
هجوم بقنابل بنزين على السفارة التركية في الدنمارك
Thumbnail
تركي آل الشيخ يهاجم المغرب بسبب ملف مونديال 2026

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم