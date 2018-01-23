الثلاثاء 23 يناير 2018 22:34
شاهد: وفاة شاب سوري أثناء رثائه لأخيه
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر وفاة شاب سوري وهو يرثي أخاه الذي قتل في سوريا قبل ثلاثة أيام خلال معارك ريف إدلب الشرقي.
وفاضت روح الشاب عبدالله محمد أمين الياسين إلى ربه أثناء رثائه لأخيه، حيث أظهر الفيديو سقوطه على أريكة بعد أن انهى قوله " الحمد لله الذي كتب البقاء لنفسه، والفناء على خلقه"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للعزاء.
وُشيعت جنازة عبدالله صباح (الثلاثاء) في قريته "معرشمشة" الواقعة في ريف إدلب الشرقي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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