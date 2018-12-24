الاثنين 24 ديسمبر 2018 19:02
شاهد: وفاة تونسي أضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
توفي مراسل قناة تلفزيونية في مدينة القصرين التونسية، اليوم الإثنين، بعد إضرام النار في جسده احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية، بحسب ما ذكر شهود، ووسائل إعلام محلية.
التفاصيل:
- مصدر قريب من الضحية بجهة القصرين قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشاب عبد الرزاق رزقي وهو يعمل مصورا ومراسلا لقناة "تلفزة تي في" الخاصة، سكب البنزين على جسده بساحة الشهداء وسط المدينة ومن ثم أضرم النار في جسده.
- أعلنت صفحة القناة التي كان يعمل بها في تغريدة لها على موقع "تويتر" وفاته متأثرا بإصابته.
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أسرة قناة '' تلفزة تي في '' تتقدم بأحر التعازي لعائلة الزميل عبد الرزاق الرزقي— Telvza TV تلفزة (@TelvzaTVOff) December 24, 2018
سائلين الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يرزق أهله جميل الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون https://t.co/pDNX1X7Dot
- المصدر أوضح أن رزقي نقل إلى المستشفى الجهوي في القصرين، إحدى أكثر الجهات فقرا في البلاد، وأن حروقه كانت بليغة.
- نفس المصدر أفاد بأن حالة من الاحتقان والغضب تحيط بالمستشفى بسبب حالة رزقي.
- القناة الخاصة التي يعمل فيها رزقي قالت إنه "انتقد وضعيته الاجتماعية القاهرة في فيديو قبيل إقدامه على إضرام النار في جسده".
- المصدر القريب من الشاب قال إن رزقي يعاني من مشاكل عائلية، وأنه من السابق لأوانه التأكد من الأسباب الحقيقية من وراء إقدامه على إضرام النار في جسده.
خلفيات:
- منذ حادثة حرق محمد البوعزيزي، مفجرة الثورة التونسية في 2010، لجسده حتى الموت، ما فتئ شباب يائسون يستلهمون من بعده هذه الطريقة في التعبير عن احتجاجهم ضد أوضاعهم الاجتماعية.
- تونس تحيي منذ يوم 17 من الشهر الجاري ذكرى اندلاع الثورة، التي أطلقها بائع الخضار المتجول البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة الشرطة لسلعه، لتنتهي لاحقا بإسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 11 فبراير/شباط 2011.
المصدر
الألمانية
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