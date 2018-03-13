شاهد: وصول 3200 بقرة إلى قطر قادمة من أمريكا

وصلت 3200 بقرة استوردتها شركة قطرية خاصة، إلى ميناء حمد، قادمة بحرا من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود القطاع الحكومي والخاص لمواجهة الحصار المفروض على الدوحة منذ 9 شهور.

وبث الحساب الرسمي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لقطات فيديو تظهر وصول سفينة محمّلة بالأبقار.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر "تويتر": وصول السفينة كوينزلاند إلى ميناء حمد محملة بـ 3200 بقرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية".



وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدوحة للتغلب على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات التجارية وروابط النقل معها، منذ يونيو/ حزيران 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقالت شركة "بلدنا" القطرية للصناعات الغذائية، وهي الشركة المستوردة للأبقار، في بيان، إن وصول هذه الشحنة من الأبقار سيضعها على الطريق لتحقيق هدفها المتمثل في بلوغ 14 ألف بقرة حلوب، وتلبية الطلب بالسوق المحلية على الحليب الطازج ومنتجات الألبان.