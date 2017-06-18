قطر
الأحد 18 يونيو 2017 21:23

شاهد: وصول طلائع القوات التركية إلى الدوحة

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة.

وقد أجرت هذه القوات أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشملت التدريبات عرضا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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قطر
تركيا
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
اتفاقية الدفاع المشترك بين الدوحة وأنقرة
القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية

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