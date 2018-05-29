كرة القدم المصرية
الثلاثاء 29 مايو 2018 19:04

شاهد: وصول صلاح إلى إسبانيا للعلاج

وصل نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح إلى فالنسيا في إسبانيا لتلقي العلاج من الإصابة في كتفه.

ويسابق صلاح الزمن ليكون جاهزاً للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا والتي تنطلق منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأظهرت لقطات لصلاح بعد وصوله إلى المطار، ثم وهو في طريقه للخروج منه. ورفض صلاحً الإجابة على أي من أسئلة أحد الصحفيين الذي كان في انتظاره.

وسأله الصحفي عما إذا كان يعتقد أن سيرجيو راموس تعمد إصابته خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوربا، كما سأله عما إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد الموسم القادم.

وقدم صلاح موسما مذهلا مع ليفربول وسجل 44 هدفا في كافة المسابقات، وتوج صلاح موسمه بالحصول على جائزة لاعب العام والحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.

ويأمل صلاح في التعافي في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم. وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية مع منتخب كولومبيا في الأول من يونيو/ حزيران، ثم مع منتخب بلجيكا في السادس من الشهر نفسه.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
علاج
إسبانيا
المنتخب المصري
كأس العالم 2018
كأس العالم في روسيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
طبيب ليفربول يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح
Thumbnail
مشاهد مروعة لحمم بركان كيلاويا في هاواي (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم