الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 14:21
شاهد: وصول رئيس الوزراء القطري للمشاركة في القمة الخليجية بالسعودية
وصل رئيس الوزراء القطري على رأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية التي تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
كانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلف رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترأس وفد قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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