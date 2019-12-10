قطر
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 14:21

شاهد: وصول رئيس الوزراء القطري للمشاركة في القمة الخليجية بالسعودية

الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري
غيتي
وصل رئيس الوزراء القطري على رأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية التي تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

كانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلف رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترأس وفد قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
القمة الخليجية
السعودية

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