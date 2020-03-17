فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 13:15

شاهد: وصول أول شحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيران

تعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين
رويترز
بثت وسائل إعلام إيرانية، صباح الثلاثاء، فيديو لوصول أول شحنة مساعدات طبية قادمة من الصين مقدمة لإيران ضمن جهود مكافحة تفشي كورونا في البلاد.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران إلى أكثر من 853 شخصًا بينهم 12 مسؤولًا، وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين 15 ألفا على الأقل، بينهم 13 من المسؤولين الإيرانيين.

وواصل كورونا تراجعه في الصين التي ظهر فيها لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث أصاب حتى الآن 80 ألفا و860 شخصا وأدى لوفاة 3226، معظمهم في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

لكن الصين سيطرت على الوضع، وطيلة الأسابيع الماضية انخفض عدد الإصابات والوفيات في البلاد. وأعلنت صباح اليوم سلطات مدينة ووهان، التي انطلق منها الفيروس، أنها ستلزم القادمين إليها من خارج البلاد بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وخارج الصين، بدت العديد من العواصم والمدن شبه مهجورة مع اتخاذ الحكومات إجراءات قاسية لاحتواء فيروس كورونا، كما طالبت منظمة الصحة العالمية كل الحكومات ببذل المزيد من الجهود، في حين يواصل الفيروس انتشاره بأنحاء العالم.

وطالبت منظمة الصحة، دول العالم بمزيد من الإجراءات، وقال إن الطريقة المثلى لتفادي الإصابات وإنقاذ الأرواح هي كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال الفحص والعزل.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني للجزيرة إن الدول التي تهاونت في الإعلان عن حالات الإصابة لديها ارتكبت أخطاء في حق شعوبها وينبغي أن يخضع مسؤولوها للمحاسبة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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