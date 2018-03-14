مصر
الأربعاء 14 مارس 2018 12:28

شاهد: وصلات رقص لطلاب مدارس وجامعات تثير الجدل بمصر

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لوصلات رقص على الأغاني الشعبية في حفلات مدارس بالقاهرة والجيزة وجامعة المنصورة.

وأثارت احتفالات طلاب المدارس والجامعات المصرية تلك، جدلًا واسعًا، لما يتخللها من أفعال يراها البعض تتنافى وقيمة "التربية والتعليم".

وفي حين رأى الصحفي المصري محمد منير، أن الجريمة ليست في الرقص الشعبي داخل المدارس والجماعات لكن الجريمة فيمن سرب مثل هذه الفيديوهات ونشرها على الإنترنت، وفق تعبيره؛ إلا أن علي اللبان الخبير في شؤون التربية والتعليم، رأى أن ما يحدث بمثابة إنذار بتحول المدارس والجامعات إلى سوق للابتذال بدلا من التربية والتعليم، ورأى أيضًا أنه يخشى على التلاميذ والطلاب من التحول إلى مستوى ما أسماه "أخلاق اللمبي وعبده موتة".

وقال اللبان إنه ليس غريبًا على دولة تدنت فيها جودة التعليم ووصلت لذيل قائمة الدول، أن تتحول مدارسها وجامعاتها لمراكز رقص تحت مسمى الترفيه، فحتى الترفيه داخل المدارس والجماعات له شروط، لكن الترفيه فاشل كفشل جودة التعليم في مصر.

المصدر
الجزبرة مباشر
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التربية والتعليم

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