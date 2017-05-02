صحافة
الثلاثاء 2 مايو 2017 15:34

شاهد: وزير مالية بريطاني يتولى منصب رئيس تحرير صحيفة يومية

تولى وزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن الثلاثاء عمله الجديد في رئاسة تحرير صحيفة (إيفنينج ستاندارد) اليومية الرئيسية في لندن.

وبدأ وزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن العمل بالصحافة بعد "الإعلان المفاجئ " الشهر الماضي عن توليه رئاسة تحرير صحيفة (إيفنينج ستاندارد) اليومية الرئيسية بالعاصمة البريطانية.

خرج أوزبورن من الحكومة البريطانية العام الماضي بعدما ساهم في قيادة الحملة الفاشلة لبقاء البلاد في الاتحاد الأوربي، وأعلن عدم اعتزامه خوض الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو/ حزيران.

وسخر صحفيون مخضرمون من افتقار أوزبورن للخبرة التحريرية واحتمالات تضارب المصالح بتوليه لمنصب رئاسة تحرير صحيفة إيفنينج ستاندارد.

ويؤدي أوزبورن وظيفة مؤقتة بالفعل براتب 650 ألف جنيه إسترليني، سنويا نظير العمل لمدة 48 يوما بشركة " بلاكروك "لإدارة الأصول كما كسب مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل إلقاء كلمات.

ويعارض أوزبورن الذي كان يعتبر يوما ما الزعيم المستقبلي لحزب المحافظين الحاكم بعض سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقال إنه يود أن تصبح (إيفنينج ستاندارد) صحيفة "جسورة".

مارس أوزبورن الصحافة الطلابية عندما كان يدرس في جامعة أوكسفورد وكان فخورا بعمله الصحفي لدرجة أنه علق نسختين من عددين من مجلة تولى رئاسة تحريرها في شقته بداونينغ ستريت عندما كان وزيرا للمالية. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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