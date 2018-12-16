شاهد| وزير خارجية رومانيا: مؤتمر أوروبي قريبا لحل الأزمة الخليجية

كشف وزير خارجية رومانيا تيودور فيوريل، خلال منتدى الدوحة الـ 18، أمس أن رومانيا تعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية.

أبرز تصريحات فيوريل: واحدة من أولوياتنا في رئاسة الاتحاد الأوربي هو الربط مع الجزء الشرقي من القارة الأوربية، إضافة إلى التطلع للعالم العربي وكذلك وسط آسيا، كواحدة من القضايا التي لا تزال ذات أهمية هي المشكلة بين دول الخليج.

"من منظورنا فإن نوايانا ترمي إلى أن يكون هناك استضافة لفعالية يحضرها دول الأعضاء في دول الخليج، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة لإيجاد حل سياسي لهذه المسألة".

"دائما كنا ننظر إلى منظومة دول الخليج على أنها ركيزة أمن بالنسبة للعالم العربي. أنا واثق جدا من أن قدرات دولنا الدول المضيفة هي كبيرة ونحن نتطلع إلى الكثير من الأمل بأن نحاول لإيجاد حل سياسي للأزمة الخليجية".

"ندعم مهمة الوسيط الكويتي ونأمل أن تمضي الأمور بشكل إيجابي".

"نفكر في فعالية مشتركة بين الاتحاد الأوربي ودول عربية، ونود أن نجري نقاشا مباشرا مع دول مجلس التعاون الخليجي".

"نأمل في تنظيم الحدث في أبريل/نيسان القادم وسيكون مبدئيا في بوخارست".

معلومات وخلفيات: لم يتضح إن كان الاتحاد الأوربي يؤيد عقد المؤتمر.

رومانيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوربي بدءاً من يناير المقبل، ولمدة ستة أشهر.

التصريحات جاءت على هامش مشاركة وزير الخارجية الروماني في منتدى الدوحة الـ18، بالعاصمة القطرية، الذي انطلق أمس، السبت.

المنتدى، الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية، يعقد على مدار يومين تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل" بمشاركة نخبة من الساسة وصناع القرار ورؤساء دول وحكومات.

من ضمن المشاركين: رئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عدة دول مثل اليابان وإيران وسلطنة عُمان ورومانيا.

إلى جانب المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وحقوق الإنسان والأمن المائي والغذائي وتطورات قضايا الشرق الأوسط، تبرز الطاقة ومستقبلها في العالم كمحور أساسي في أجندة منتدى الدوحة.

ينعقد خلال المنتدى جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول 4 موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد.

يجمع المنتدى كافة المشاركين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم السياسية والفكرية والأكاديمية والمجتمعية تحت سقف واحد، بهدف تفعيل الحوار حول صناعة سياسات واعية وفعالة تقود إلى المستقبل المشترك ومعالجة القضايا الملحة عبر حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

في 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.