شاهد: وزير الصحة التونسي يبكي بسبب كورونا.. كيف تفاعل التونسيون؟
وقال الوزير، أمس الثلاثاء، وهو متأثرا للغاية إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ورغم ضعف الإمكانيات، قد تنتهي إلى كوارث بشرية.
وقال بعض المدونين على موقعي فيسبوك وتويتر إن دموع الوزير التونسي تعبر عن "الضعف لا عن القوة"، مؤكدين أن وزارته "فشلت" في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
في حين، أشار آخرون إلى أن تأُثر المكي دليل على صدقه في السعي نحو محاربة الفيروس الذي تفشى بشكل كبير في تونس والعالم.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في تونس ارتفع إلى 23 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 623 شخصا، فيما تماثل 25 مصابا للشفاء.
دموع وزير الصحة د عبد اللطيف المكي دليل على خطورة الوضع .— الحنيفي فريضي (@3Jp5X1zFcYKv7h8) April 8, 2020
حتى دموع عبد اللطيف المكي قسمت التوانسا— Mahdi Rebaai (@RebaaiMahdi) April 8, 2020
بين الي من انصار نهضة و يمجدو فيه
و بين الي يكره حاجة اسمها نهضة و يسب فيه
هي سي ديجا حكومة تاعبة لا كفاءات وطنية لا كفاءات عالية...هانا نحاربو بالبكاء حتى توفا الكورينا