فيروس كورونا
الأربعاء 8 أبريل 2020 20:29

شاهد: وزير الصحة التونسي يبكي بسبب كورونا.. كيف تفاعل التونسيون؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، والتي بدى فيها متأثرا ويذرف الدموع سائلا التونسيين البقاء في بيوتهم.

وقال الوزير، أمس الثلاثاء، وهو متأثرا للغاية إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ورغم ضعف الإمكانيات، قد تنتهي إلى كوارث بشرية.
وقال بعض المدونين على موقعي فيسبوك وتويتر إن دموع الوزير التونسي تعبر عن "الضعف لا عن القوة"، مؤكدين أن وزارته "فشلت" في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

في حين، أشار آخرون إلى أن تأُثر المكي دليل على صدقه في السعي نحو محاربة الفيروس الذي تفشى بشكل كبير في تونس والعالم.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في تونس ارتفع إلى 23 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 623 شخصا، فيما تماثل 25 مصابا للشفاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
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