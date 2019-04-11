تنحية البشير
الخميس 11 أبريل 2019 23:37

شاهد: وزير الدفاع السوداني يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

قال التلفزيون السوداني، الخميس، إن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف سيرأس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير>
التفاصيل:
  • أظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي أداء "بن عوف" القسم بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.
  • أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف القسم نائبا لرئيس المجلس الانتقالي العسكري.
  • وزير الدفاع السوداني أعلن اليوم عن تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى الحكم لمدة عامين.
خلفيات:
  • في وقت سابق، أمس الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.
  • العزل جاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.
  • البيان أعلن تعطيل الدستور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
  • واصل المحتجون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني على الرغم من دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.
  • ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط "بن عوف" ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.
  • تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية أعلنوا رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلا"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.
  • تأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.

في الرابط أدناه تعرف على كل ما دار من لحظة أعلان الجيش السوداني اعتقال الرئيس عمر البشير

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A…

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات (578686
كلمات مفتاحية
المجلس الانتقالي العسكري
السودان
عوض بن عوف
قسم
حظر التجوال
عمر البشير

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمريكا تعلق المحادثات مع السودان بعد إطاحة الجيش بالبشير
Thumbnail
تعرف على لائحة الاتهام بحق جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

الأكثر قراءة

  1. أمريكا تعلق المحادثات مع السودان بعد إطاحة الجيش بالبشير
  2. تعرف على لائحة الاتهام بحق جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
  3. شاهد: وزير الدفاع السوداني يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري
  4. ليبيا: احتجاز أسرى من قوات حفتر وأوربا تطالبه بوقف هجومه
  5. الداخلية المصرية تقتل 17 شخصا في مداهمتين بالعريش والقليوبية