فيروس كورونا المستجد
الاثنين 2 مارس 2020 22:58

شاهد: وزير الداخلية الألماني يحرج ميركل بسبب كورونا

تعرضت المستشارة الألمانية لموقف محرج، الإثنين، بعد رفض وزير داخليتها هورست زيهوفر مصافحتها خلال اجتماع للحكومة، في ظل مكافحة مواجهة انتشار الفيروس كورونا في ألمانيا.

وخلال اجتماع بشأن الهجرة، اليوم، اضطرت ميركل لسحب يدها بعد أن رفض وزير الداخلية الألماني مد يده لمصافحتها، لتتعالى ضحكتها.

كان وزير الداخلية الألماني قال للصحفيين قبل الاجتماع إنه توقف عن المصافحة باليد بعد انتشار الفيروس.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس كورونا في ألمانيا إلى 150 حالة مؤكدة اليوم الإثنين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا المستجد
ألمانيا
أنغيلا ميركل

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