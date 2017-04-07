الجمعة 7 أبريل 2017 13:27
شاهد: وزير الإعلام السوري يعلق على الضربة الأمريكية
قال وزير الإعلام السوري رامز الترجمان إنه يعتقد أن الضربة الأمريكية لمطار الشعيرات محدودة في الزمان والمكان وكانت متوقعة ولن تتوسع أكثر من ذلك.
وأضاف في مقابلة هاتفية مع تلفزيون النظام السوري أن الولايات المتحدة استخدمت "ذريعة سخيفة" للتدخل في الشأن السوري بعد الادعاء بوجود هجوم كيماوي على خان شيخون بريف إدلب.
وتابع، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لديه مشاكل داخلية ويحاول الخروج منها بقصف سوريا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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