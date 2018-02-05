مصر
الاثنين 5 فبراير 2018 11:12

شاهد: وزارة الداخلية المصرية تطلق مسلسلا كارتونيا موجها للأطفال

أثار مسلسل رسوم متحركة موجه للأطفال أطلقته وزارة الداخلية المصرية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما بثت حلقة اعتبرها كثيرون دعوة للأطفال إلى أن يكونوا "مخبرين".

وأطلقت وزارة الداخلية المسلسل الجديد "فطين وبلبل" أواخر شهر يناير/كانون الثاني، تحت شعار "إيدك في إيدنا نحمي عقل ولادنا".

ويظهر في الحلقة الثانية من المسلسل، التي تم بثها السبت، طفلان يراقبان جارين جديدين ويبلغان الشرطة بعد شكهما بهما، حيث تقوم الشرطة بالقبض على الساكنين الجديدين.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المسلسل معتبرين أنه يسعى لتجنيد الأطفال كمخبرين، دون أي اعتبارات تربوية للتعامل مع الأطفال صغار السن.

المصدر
الجزيرة مباشر
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وزارة الداخلية
كارتون
رسوم متحركة
أطفال

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