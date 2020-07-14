الثلاثاء 14 يوليو 2020 18:00
شاهد: والي وهران ينفعل في وجه طبيب بسبب "الأكسجين".. كيف رد الجزائريون؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، فيديو لوالي "محافظ" ولاية وهران الواقعة غربي البلاد وهو ينفعل في وجه أحد أطباء المنطقة الذي قال له إن مستشفيات الولاية بلا أكسجين.
ورد والي وهران، عبد القادر جلاوي، بقوة على أحد أطباء المدينة الذي أكد أن المستشفى الذي يعمل به فقد العديد من المرضى، فقط بسبب نقص الأكسجين.
🔴#شاهد.. ردة فعل والي #وهران حين أخبره أحد الأطباء عن انعدام الاكسجين بالمستشفى !!!😷Posted by El Djazairia One on Monday, 13 July 2020
وقال الوالي منفعلا " ماتقوليش مكاش أكسجين (أي لا أريد سماع كلمة لا يوجد أكسجين) لأنني تعاقدت مع مؤسسة خاصة بالمجال".
واستنكر مدونون ما قام به الوالي معتبرينه مثالا عن الخطاب الأحادي القديم، في حين استغرب آخرون كيف يكذّب بروفيسيور يقضي مدة طويلة في الميدان.
التبلعيط والتبلعيط والتبلعيط ووووووو مارهمش حاسين حجم الازمة ربي يجعل الخير!Posted by Zhour Chenouf on Monday, 13 July 2020
وسجلت الجزائر نحو 19 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها نحو ألف حالة وفاة.
أما الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغت نحو 14 ألفا.
سبحان الله يكذب في بروفيسور في عقله يا دين الربPosted by Farouk Benchabane on Monday, 13 July 2020
انا عطيتلو. .... انا عطيتلو ... انا عطيتلو. ... ديار 😆 ديار 😆 ضك نعيطلوا. ... ...Posted by Benhamou Hamou Kh on Monday, 13 July 2020
هذوما. شواكر. راهو طبيبب. مثقف. أحترموهPosted by فور لطفي on Monday, 13 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند