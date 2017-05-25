تفجير مانشستر
الخميس 25 مايو 2017 01:16

شاهد| والد منفذ هجوم مانشستر: ابني لا ينتمي لأي تنظيم

قال رمضان عبيدي والد منفذ هجوم مانشستر إن آخر مرة تحدث فيها إلى ابنه كانت قبل نحو خمسة أيام عبر الهاتف وإن "كل شيء كان طبيعيا".

وقال عبيدي أيضا إنه واثق من أن سلمان لم يكن عضوا بتنظيم الدولة، منددا في الوقت نفسه بالأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأبرياء.

وأضاف "سلمان لا ينتمي لأي تنظيم". مؤكدا أن العائلة مصدومة "لأن سلمان ليست لديه هذه المعتقدات".

وتم اعتقال رمضان عبيدي وابنه هشام شقيق سلمان عبيدي على خلفية الهجوم.

وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال سبعة أشخاص على صلة بالتفجير الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

المصدر
رويترز
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