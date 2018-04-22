شاهد: والد "فادي البطش" يتهم الموساد باغتيال نجله

اتهم محمد البطش، والد المهندس الفلسطيني فادي البطش، الموساد الإسرائيلي باغتيال نجله في كوالامبور، مطالبا الحكومة الماليزية بالتحقيق.

وفجر السبت، أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية، النار على الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش (35 عاماً) أثناء سيره على ممر المشاة؛ ما أسفر عن مقتله، حسب شرطة كوالالمبور.



وألمحت وسائل إعلام إسرائيلية السبت إلى وجود علاقة بين جهاز "الموساد"، وحادثة اغتيال البطش العضو بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفاد نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، في تصريحات سابقة له، بأن الحكومة تبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية باغتيال الأكاديمي الفلسطيني.

ولم تعلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا على عملية الاغتيال، لكنها عادة ما تتكتم على مثل هذه الأمور.

وادعى رونين بيرغمان المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "البطش ينتمي إلى وحدة سرية خاصة في حماس تعمل على تطوير أسلحة مهمة".

واعتبر أنه "إذا كانت إسرائيل تقف وراء الهجوم (مقتل البطش)، فإن ذلك يأتي ضمن معركة خاصة يقودها الموساد في السنوات الأخيرة لاستهداف وحدات البحث والتطوير في الحركة التي تعمل خارج الأراضي الفلسطينية بعيدا عن أعين جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي (الشاباك)".

بدوره، اعتبر عاموس هرئيل المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" أن "عملية الاغتيال مماثلة لتلك التي نفذت ضد المهندس التونسي محمد الزواري (أواخر 2016)"، في إشارة إلى أن "الموساد" هو من يقف وراء قتل البطش، إذ يتهم الجهاز أيضا باغتيال الزواري. وقال إن "الهدف من العمليتين تركز على منع حماس من تطوير قدراتها الجوية".

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أعلنت الداخلية التونسية مقتل الزواري في صفاقس، الذي أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ "حماس"، أنه أحد أعضائها.

من جهتها، ادّعت القناة العبرية الثانية (غير حكومية)، أن "البطش أجرى بحثا في نهاية 2014 حول منظومة محركات لطائرات من دون طيار، وآخر بشأن تطوير موجاتFM تُستخدم في تسييرها".

بدورها، ذكرت القناة العبرية العاشرة (غير حكومية)، أنه "كان مسؤولا عن تطوير أدوات تتعلق بتحسين حركة طائرات من نفس الطراز تابعة لحماس، إلى جانب إشرافه على تطوير دقة صواريخ تستخدمها الحركة".

وزعمت القناة أن حماس تعمل في السنوات الأخيرة على إرسال المزيد من عناصرها إلى ماليزيا بعد اتفاق عقده القيادي في الحركة صالح العاروري، يتضمن وصول عناصرها من غزة والضفة؛ للتعلم والاستفادة"، لتطوير المجال والبنية العسكرية التحتية لحماس في الأراضي الفلسطينية.

وكان "البطش" المختص في الهندسة الكهربائية يعيش في ماليزيا برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة منذ 10 سنوات.