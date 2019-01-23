شاهد: "هيومن ووتش" تستعرض الجانب المظلم في عهد ابن سلمان

سلط آدم كوغل، الباحث بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الضوء على الجانب المظلم في حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس في لندن

أبرز تصريحات كوغل: سعي ابن سلمان للإصلاح جعله بحاجة لنشر الذعر والترويع في السعودية، وإسكات الأصوات الحرة والمستقلة وحبس كافة النشطاء الحقوقيين وقمع الانتقادات على مواقع التواصل.

هذا الجانب المظلم في حكم ابن سلمان بدا جليًا بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

النقاط السوداء تجلت أيضًا في اعتقال عدد من الأمراء وأكاديميين ورجال دين، ولعل حالة الداعية سلمان العودة أبرز دليل على ذلك حيث حكما عليه بالمؤبد والبعض يطالب بإعدامه.

آخرون تم اعتقالهم كذلك بسبب دعمهم لسياسة قطر، كما اعتقل رجال أعمال مستقلين ومسؤولين حكوميين وأمراء من الأسرة الحاكمة، بزعم ضلوعهم بشبهات فساد.

وقبل أيام، قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2019 إن السعودية وولي عهدها كانا عرضة لـ"التدقيق" بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد في 2018 بعد مقتل خاشقجي.

هذا التدقيق سلط الضوء على الانتهاكات المستمرة، بما فيها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن والتي قد ترقى لمستوى جرائم حرب، وتصاعد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد. جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة (رويترز) أبرز ما ورد في التقرير عن السعودية: مقتل خاشقجي أضر بسمعة ابن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضًا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية.

إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية.

السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا في اليمن ضد الحوثيين من 26 مارس/آذار 2015، ارتكبت انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي.

تم توثيق 90 هجومًا للتحالف يبدو غير قانوني. بعض هذه الهجمات، التي قد يرقى إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد.

القادة السعوديون يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم الحرب بموجب مسؤولية القيادة.

في 15 مايو/أيار، شرعت السلطات باعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن. الناشطة السعودية المعتقلة لُجين الهذلول (منصات التواصل الاجتماعي) تلقينا تقارير عن قيام المحققين السعوديين بتعذيب 3 نساء على الأقل، بما يشمل الصدمات الكهربائية والجلد والعناق والتقبيل القسريين.

صعّد المدعون السعوديون من حملتهم التي طال أمدها ضد المعارضين بطلب عقوبة الإعدام ضد المحتجزين لتهم يبدو أنها مرتبطة بنشاطهم ومعارضتهم السلميين فحسب.

شمل من يواجهون عقوبة الإعدام عالم الدين البارز سلمان العودة لاتهامات مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع "الإخوان المسلمين" ودعمه العلني للمعارضين المحتجزين.

على العالم انتهاز هذه الفرصة للمطالبة بالعدالة بشأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والممارسات الضارة في السعودية، والتي بلغت ذروتها العام الماضي.