شاهد: هولندي يتظاهر بمفرده ضد إسرائيل منذ 5 أعوام

ينظم الناشط الهولندي سيمون فروفي، مظاهرات فردية في عاصمة بلاده أمستردام منذ نحو 5 أعوام بهدف تسليط الضوء على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

التفاصيل: أيّا كانت الأوضاع الجوية، يحرص فروفني على تنظيم مظاهرة واحدة بمفرده أيام الأحد، كل أسبوعين، في ساحة "دام" التي يقصدها السياح بكثافة في مركز أمستردام.

الناشط الهولندي قال في حديث لـ"الأناضول" إنه نظم حتى اليوم أكثر من 500 مظاهرة في أمستردام، ويعمل على توزيع منشورات ضد الاحتلال تطالب بمقاطعة إسرائيل.

فورفي أكد أنه لا يتوقف عن التظاهر رغم ردود وهجمات مؤيدي إسرائيل، من أجل تسليط الضوء على الأحداث بفلسطين وانتقاد الموقف السياسي للحكومة الهولندية في هذا الإطار.

فورفي أشار إلى أن الحكومة الهولندية تتهم المنظمات المؤيدة والداعمة لفلسطين بمعاداة السامية، مبينًا أن ما يقوم به لا علاقة له بمعاداة السامية وإنما هو تعبير عن حب واحترام تجاه الفلسطينيين.

فورفي: الظلم الذي تشهده فلسطين سيء ومؤسف للغاية، وما يحصل في غزة بشكل خاص هو عبارة عن وحشية وعلينا أن نفعل شيئا حيال هذا الوضع.

فورفي أشار إلى تعرضه لهجمات متكررة من أشخاص يؤيدون إسرائيل، وأن هناك جنديا إسرائيليا سابقا يتعرض له دائمًا منذ أكثر من عامين.

فورفي: هذا تصرف بشع جدًا، وقد تعرضت للتوقيف 15 مرة بسببه. وذات مرة قضت المحكمة بأن يدفع الجندي لي تعويضا بعد أن مزق معطفي.