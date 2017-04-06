حوادث
الخميس 6 أبريل 2017 20:10

شاهد: هندوس يضربون مسلما حتى الموت بسبب "البقر"

قام عدد من الهندوس بالاعتداء بوحشية على رجل مسلم، ما أدى إلى وفاته لاحقا بعد نقله إلى المستشفى.

وكان "بهلو خان" قد تعرض للضرب مع حوالي 12 شخصا آخر أثناء قيامهم بنقل عدد من الأبقار في ولاية "راجاستان"، وقد وثق ناشطون كيفية مقتل الرجل المسلم بواسطة مقطع فيديو تم تصويره أثناء الاعتداء عليه.

يذكر أن الديانة الهندوسية تقدس الأبقار وتمنع ذبحها أو التعرض لها بسوء، وهي أوسع الديانات انتشارا في الهند، ويشكل الهندوس ما نسبته 83% من سكان البلاد.  

المصدر
الجزيرة مباشر
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