شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر
وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية إن المصاب الأردني هرب من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي.
وزير الصحة الأردني يروي قصة هروب مصاب بفيروس كورونا من المشفى. #ارجع_يا_تامر pic.twitter.com/la8GSnwrv4— Yasser (@yasserashour95) March 15, 2020
وأضاف الوزير أن المصاب من بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له.
تامر طلع شارد من الساعة 5 امبارح، و الوزير بناشده يرجع، أقسم بالله انه احنا حرام نمرض، احنا المفروض عالطخ عطول— ﮼أبوهديب (@mohd_ohudaib) March 15, 2020
يلا ساعدوني بهالهاشتاق بلكي بنمون عليه لتيمو #ارجع_يا_تامر
وأعلنت وزارة الصحة مساء الأحد أنه تم تحديد المريض الهارب وإعادته إلى العزل.
#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة pic.twitter.com/DyDTfPHWPM— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) March 15, 2020
جابر الان #ارجع_يا_تامر pic.twitter.com/q8PkFRke2K— 7MD (@7MD8Q) March 15, 2020
طنيب عليك ترجع 😔#ارجع_يا_تامر— Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) March 15, 2020
#ارجع_يا_تامر pic.twitter.com/1GzV1v1JQu— Mohammad. (@isuheem) March 15, 2020