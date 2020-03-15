فيروس كورونا
الأحد 15 مارس 2020 22:37

شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
(أرشيفية) غيتي
روى وزير الصحة الأردني قصة هروب مصاب بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) يدعى تامر بسام من مستشفى قبل دخوله العزل الصحي، ليتصدر وسم "ارجع يا تامر" تويتر في الأردن.

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية إن المصاب الأردني هرب من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي.

وأضاف الوزير أن المصاب من بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الأحد أنه تم تحديد المريض الهارب وإعادته إلى العزل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
الأردن

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطر توقف الرحلات القادمة إليها لمدة 14 يوما لمواجهة كورونا
Thumbnail
اتصال نادر بين وزيري خارجية الإمارات وإيران لمناقشة تحديات كورونا
Thumbnail
قسم شرطة أمريكي يطالب المجرمين بتعليق أنشطتهم بسبب كورونا
Thumbnail
الزعيم المحجوب الذي أعاد ترميم صورة الرئيس عبد الناصر فكوفئ بالنفي والنكران
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات فيروس كورونا في العالم 15 من مارس/آذار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر
  2. قطر توقف الرحلات القادمة إليها لمدة 14 يوما لمواجهة كورونا
  3. اتصال نادر بين وزيري خارجية الإمارات وإيران لمناقشة تحديات كورونا
  4. قسم شرطة أمريكي يطالب المجرمين بتعليق أنشطتهم بسبب كورونا
  5. لحظة بلحظة: تطورات فيروس كورونا في العالم 15 من مارس/آذار