شاهد: هذا ما حدث مع كويتي سمى ابنته "قطر"

ذكرت صحيفة الشرق القطرية أن مواطنا قطريا أهدى سيارة حديثة للرضيعة الكويتية "قطر" وذلك تقديرا لوالدها الذي أطلق على ابنته اسم قطر تعبيرا عن حبه ودعمه لدولة قطر.





وأطلق الكويتي طلال العنزي اسم قطر على مولودته هذا الشهر تعبيرا عن مساندته لقطر في أزمة الحصار الذي فرضته ثلاث دول خليجية عليها. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبطاقة الهوية للطفلة الكويتية "قطر" وللسيارة التي أهداها المواطن القطري لأسرة "قطر".