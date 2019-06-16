شاهد: هدية مميزة من بوتين للرئيس الصيني في عيد ميلاده ال66

احتفل الرئيس الصيني جين بينغ بعيد ميلاده السادس والستين السبت (15 يونيو) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقا مقربا وأهداه بوتين (آيس كريم) بهذه المناسبة.

أسرار دولة: من النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين ولا يتم في العادة الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من "أسرار الدولة".

بث التلفزيون الرسمي صورا لشي وبوتين وهما يرفعان كأسين من الشمبانيا احتفالا بعيد ميلاد "شي" في الفندق الذي ينزل به في دوشنبه عاصمة طاجيكستان حيث يحضران قمة إقليمية.

قال التلفزيون الصيني إن بوتين أهدى "شي" بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن "شي" رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني.

التلفزيون الصيني، أوضح أن جين بينغ، وجه الشكر لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في بلده الصين. مشاهد من حفل عيد الميلاد: بوتين، احتفل بعيد "شي" قبل انطلاق قمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في عاصمة طاجيكستان.

وبمناسبة عيد ميلاده السادس والستين، أهدى بوتين "شي" كعكة عيد الميلاد ومزهرية ومجمد ملئ بالمثلجات الروسية وغيرها من الهدايا قبل أن يشربا النخب.

بعد أن أخذا رشفة من الشمبانيا، تذكر الزعيمان الاحتفال بيوم ميلاد بوتين في الماضي، واعترف "شي" بأنه تناول في هذا اليوم كما من الفودكا لم يتناوله من قبل مطلقا.

الزعيمان، الروسي والصيني موجودان في طاجيكستان لحضور فعاليات النسخة الخامسة من قمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. بوتين يحتفل بعيد ميلاد صديقه بينغ بكعكة ومثلجات ومزهرية العلاقات الروسية الصينية: حافظت روسيا على علاقات أوثق مع دولة الصين المجاورة، خلال السنوات الأخيرة، في وقت يسعى الطرفان إلى تعزيز هذه العلاقات خاصة وأن البلدين يمران، بفترة توتر شديدة مع الولايات المتحدة.

تحتفظ جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، حاليا بعلاقات دبلوماسية حميمة ووثيقة، وتعاون جيوسياسي وإقليمي، ومستويات عالية من التجارة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الرئيس الصيني، الأسبوع الماضي إلى موسكو، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

بوتين قال، خلال محادثاته مع زيارة الرئيس الصيني لموسكو بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "لقد وصلت العلاقات بين روسيا والصين بدون مبالغة إلى مستوى غير مسبوق، بفضل مشاركتكم المباشرة".