شاهد: هدف من منتصف الملعب بعد ثانية واحدة من استئناف اللعب

اللاعبون يحتفلون بعد تسجيل هدف التعادل عقب استئناف اللعب مباشرة مواقع التواصل

تداولت حسابات رياضية فيديو للاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب، حيث سدد اللاعب الكرة مباشرة صوب المرمى محرزا هدفا لفريقه بعد ثانية واحدة من استئناف اللعب.

وجاء الهدف في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعدما تمكن لاعب فريق "أورارتو" الأرميني للشباب من تسديد الكرة في مرمى فريق "نورافانك" مباشرة، ليتمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه بعد ثوان من تأخر فريقه بهدف. وانتهت المباراة بفوز أورارتو بهدفين مقابل هدف واحد. View this post on Instagram A post shared by @lulukian__10 on Aug 31, 2020 at 10:14am PDT