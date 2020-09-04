الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:59
شاهد: هدف من منتصف الملعب بعد ثانية واحدة من استئناف اللعب
تداولت حسابات رياضية فيديو للاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب، حيث سدد اللاعب الكرة مباشرة صوب المرمى محرزا هدفا لفريقه بعد ثانية واحدة من استئناف اللعب.
وجاء الهدف في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعدما تمكن لاعب فريق "أورارتو" الأرميني للشباب من تسديد الكرة في مرمى فريق "نورافانك" مباشرة، ليتمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه بعد ثوان من تأخر فريقه بهدف.
وانتهت المباراة بفوز أورارتو بهدفين مقابل هدف واحد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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