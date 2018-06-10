كأس العالم 2018
الأحد 10 يونيو 2018 21:34

شاهد: هدف مذهل لنيمار يمنح البرازيل فوزا مستحقا على النمسا

قدم المنتخب البرازيلي عرضا رائعا توجه بالفوز 3- صفر على نظيره النمساوي في نهاية استعداداته لكأس العالم لكرة القدم.

وسجل أهداف البرازيل، بطلة العام خمس مرات التي أظهرت صبرا رائعا في الشوط الأول، غابرييل جيسوس ونيمار وفيليب كوتينيو.

ووضع غابرييل جيسوس البرازيل في المقدمة في الدقيقة 36 بلمسة رائعة قبل أن يضيف نيمار هدفا ثانيا مذهلا في الدقيقة 63.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نيمار في مباراة منذ البداية منذ إصابته في فبراير/شباط الماضي.

وأحرز نيمار هدفا رائعا عندما راوغ المدافع ألكسندر دراغوفيتش الذي سقط أرضا ثم وضع الكرة من بين ساقي الحارس ليندنر.

وشارك مهاجم باريس سان جيرمان في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة أمام كرواتيا في الفوز 2-صفر حيث احتفل بعودته للملاعب بتسجيل الهدف الأول.

وعادل نيمار بهدفه اليوم رقم روماريو البالغ 55 هدفا دوليا ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البرازيل عبر التاريخ بعد بيليه ورونالدو.

وبدأ الرباعي نيمار وجيسوس وكوتينيو وويليان التشكيلة لأول مرة معا.

وبعد هدف نيمار بست دقائق صنع البديل روبرتو فيرمينو هدفا لفيليب كوتينيو الذي وضع الكرة بعيدا عن متناول ليندنر.

وتعرض نيمار، الذي استبدل في الدقيقة 83، للعديد من التدخلات الخشنة واحتاج للخضوع للعلاج بعد التحام من الخلف من دراجوفيتش الذي حصل على انذار.

وقال تيتي مدرب البرازيل للصحفيين "كانت مباراة صعبة تطلبت قدرات بدنية كبيرة وقدمنا خلالها أداء جيدا حقا".

وتفتتح البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا الأحد المقبل.

وستلتقي، البرازيل التي فازت بكل مبارياتها الودية الأربع من دون أن تهتز شباكها، أيضا مع كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

ولم تخسر البرازيل سوى مرة واحدة أمام الأرجنتين وديا في 21 مباراة منذ تولي تيتي المسؤولية قبل نحو عامين.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
المنتخب البرازيلي
نيمار
كأس العالم 2018
روسيا 2018
النمسا

اقرأ أيضا

Thumbnail
توقعات بتراجع إنتاج الموظفين بالدول العربية لمتابعتهم المونديال
Thumbnail
من زنزانته: لولا دا سيلفا يتصدر نوايا التصويت في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم