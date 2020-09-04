كرة قدم
الجمعة 4 سبتمبر 2020 15:48

شاهد: هدف مباغت نتيجة خطأ فادح من الحارس والمدافع

هدف مباغت نتيجة خطأ من الحارس ومدافعه في الدوري البرازيلي
مواقع التواصل
أحرز نادي فلامينغو هدفا مباغتا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعته بنادي باهيا في الدوري البرازيلي، بعد خطأ بين حارس المرمى ومدافع الفريق المنافس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الهدف السريع الذي جاء بعد تمريرتين فقط بين الحارس والمدافع أمام خط المرمى من ركلة ثابتة، فانقض مهاجم فلامينغو اللاعب بيدرو جيليرمي ليحرز الهدف الأول لفريقه مبكرا.

هدف بسبب خطأ من الحارس ومدافعه في الدوري البرازيلي

وانتهت المباراة بنتيجة 5-3 لصالح نادي فلامينغو، الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب العام للدوري البرازيلي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الدوري البرازيلي

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