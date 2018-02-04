الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 4 فبراير 2018 00:15

شاهد: هدف قبل النهاية يمنح بيرنلي التعادل أمام مانشستر سيتي

أهدر مانشستر سيتي المتصدر العديد من الفرص السهلة ليتعادل 1-1 مع مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

وتقدم المدافع دانيلو بهدف لسيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 22 دقيقة وأدرك يوهان جودموندسون التعادل لبيرنلي قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

ودفع سيتي ثمن إهدار رحيم سترلينج العديد من الفرص السهلة أخطرها وهو أمام المرمى مباشرة أثناء التقدم 1-صفر في الدقيقة 71 وقبل أن يستبدله المدرب بيب جوارديولا.

وأصبح رصيد سيتي 69 نقطة من 26 مباراة.

ويملك بيرنلي 36 نقطة في المركز السابع.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
بيرنلي

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