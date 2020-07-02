الدوري الإيطالي لكرة القدم
الخميس 2 يوليو 2020 12:25

شاهد: هدف غريب ينقذ ميلان في الوقت بدل الضائع ويمنحه التعادل مع سبال

أحرز فرانشيسكو فيكاري هدفا غريبا في مرماه ليمنح ميلان التعادل 2-2 مع مستضيفه المتعثر سبال في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأحرز صاحب الأرض أحد أفضل أهداف الموسم عن طريق سيرجيو فلوكاري البالغ عمره 38 عاما.

وكان سبال، الذي لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين، في طريقه لتحقيق فوز غير متوقع قبل أن يرسل أليكسيس سيلميكرز تمريرة داخل منطقة الجزاء لكن فيكاري الذي لم يتعرض لأي ضغط حولها بشكل غريب بالخطأ داخل مرماه.

وتقدم سبال في الدقيقة 13 بعد خطأ فادح في دفاع ميلان إذ اصطدمت الكرة بثلاثة مدافعين بعد ركلة ركنية قبل أن تصل إلى ماتيا فالوتي ليضعها في الشباك.

وأضاف فلوكاري الهدف الثاني عند مرور نصف ساعة من اللعب بعدما لمح جيانلويجي دونارونا حارس الفريق الضيف بعيدا عن مرماه ليضع الكرة في شباكه من 35 مترا.

وهز هاكان شالهان أوغلو لاعب ميلان الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي وجود تسلل ضد أنتي ربيتيش.

وطُرد ميركو فالديفيوري لاعب سبال في نهاية الشوط الأول بسبب تدخل عنيف ضد تيو هرنانديز وأشهر الحكم في البداية البطاقة الصفراء لكنه غير القرار إلى طرد بعد مراجعة حكم الفيديو.

وقلص ميلان، الذي سدد 25 كرة في المرمى وحصل على 16 ركلة ركنية، عبر رفائيل لياو الفارق في الدقيقة 79 قبل أن ينقذه هدف فيكاري الغريب.

وأشرك ميلان زلاتان إبراهيموفيتش البالغ عمره 38 عاما في الشوط الثاني بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق عانى منها خلال فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبقي ميلان في المركز السابع وله 43 نقطة بينما يحتل سبال المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وقال لويجي دي بياجيو مدرب سبال "هذه نتيجة محبطة. هذا طبيعي بعد كل هذا المجهود والركض كثيرا. نشعر بمرارة. نحن على قيد الحياة ودعونا نواصل ما بدأناه لأنه لا يمكن طلب المزيد من اللاعبين. أنا فخور للغاية بما فعلوه".

المصدر
وكالات

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